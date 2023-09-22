Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании СБ ООН призвал организацию отправить в Нагорный Карабах миссию для оценки ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр призвал Совбез осудить возобновление боевых действий и потребовать полного исполнения обязательств по международному гуманитарному праву. Он предложил немедленно отправить в Нагорный Карабах миссию ООН из сотрудников различных агентств, которые займутся мониторингом и оценкой ситуации с правами человека, гуманитарной ситуации и обстановки в сфере безопасности.

Кроме того, Мирзоян призвал создать возможности для создания уполномоченных ООН миротворческих сил, которые будут поддерживать стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха.

Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе. Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Уже 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за сутки военной операции в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей.

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