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В МИД Индии прокомментировали частичную мобилизацию в России. Официальный представитель ведомства Ариндам Багчи повторил позицию страны в отношении конфликта на Украине.
"Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии", – передает РИА Новости его слова.
Багчи напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди на недавней встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС еще раз подтвердил однозначность своей позиции.
Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Глава МИД Венгрии на фоне частичной мобилизации в РФ напомнил о необходимости диалога с целью скорейшего достижения мира на Украине. По его словам, стороны конфликта могли бы воспользоваться текущей сессией Генассамблеи ООН для урегулирования ситуации. Он призвал страны сесть за стол переговоров, сложить оружие и обсудить возможные пути достижения мира с целью прекращения страданий людей.
Эксперт рассказал о сроках частичной мобилизации в России
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