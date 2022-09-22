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В МИД Индии прокомментировали частичную мобилизацию в России. Официальный представитель ведомства Ариндам Багчи повторил позицию страны в отношении конфликта на Украине.

"Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта посредством диалога и дипломатии", – передает РИА Новости его слова.

Багчи напомнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди на недавней встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС еще раз подтвердил однозначность своей позиции.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Глава МИД Венгрии на фоне частичной мобилизации в РФ напомнил о необходимости диалога с целью скорейшего достижения мира на Украине. По его словам, стороны конфликта могли бы воспользоваться текущей сессией Генассамблеи ООН для урегулирования ситуации. Он призвал страны сесть за стол переговоров, сложить оружие и обсудить возможные пути достижения мира с целью прекращения страданий людей.

