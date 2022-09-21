Зарубежные власти прокомментировали новость о частичной мобилизации в России

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Глава МИД Венгрии на фоне частичной мобилизации в России напомнил о необходимости диалога с целью скорейшего достижения мира на Украине. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

"Любая новость, которая приводит к эскалации конфликта, является плохой новостью, и в то же время любое развитие событий, которое приближает нас к миру, является хорошей новостью", – сказал дипломат, общаясь с журналистами.

По его словам, стороны конфликта могли бы воспользоваться текущей сессией Генассамблеи ООН для урегулирования ситуации. Он призвал страны сесть за стол переговоров, сложить оружие и обсудить возможные пути достижения мира с целью прекращения страданий людей.

С аналогичным призывом выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что России и Украине следует как можно скорее найти решение, которое бы учитывало интересы каждой из сторон.

"Мы призываем соответствующие стороны добиться прекращения огня и боевых действия путем диалога и переговоров, а также как можно скорее найти решение, учитывающее закономерные озабоченности в сфере безопасности каждой из сторон", – цитирует его РИА Новости.

Вэньбинь выразил надежду, что мировое сообщество создаст условия, необходимые для скорейшего урегулирования ситуации.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

