"Боевое братство" поддержало решения президента по защите страны

Фото: Минобороны РФ

Замглавы Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Виктор Кауров поддержал все решения Владимира Путина и кабмина РФ по защите страны, принятые с начала военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я с первых дней поддержал решение главнокомандующего о решении проведения специальной операции и поддержал Вооруженные силы РФ, так как сам полковник запаса, офицер", – заявил Кауров.

Он отметил, что встречался с жителями Донбасса и лично видел все ужасы фашизма, с которым им пришлось столкнуться. По словам Каурова, в настоящее время в России проводятся плановые мероприятия по призыву в армию россиян, подлежащих частичной мобилизации.

"Это порядка 1% наших военнослужащих и отслуживших в армии людей запаса", – сказал ветеран боевых действий.

Также Кауров рассказал, что "Боевое братство" осуществляет сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. По его словам, члены организации стали одними из первых, кто пришел на помощь гражданам ДНР и ЛНР.

"Однозначно, сейчас ребята участвуют и поддерживают народную милицию и отрабатывают задачи гуманитарных моментов, где развернуты центры", – отметил Кауров.

Он пожелал стойкости духа и скорейшей победы всем мобилизованным гражданам России, отметив, что многие люди на Донбассе потеряли своих родных и нуждаются в защите. Кауров подчеркнул, что каждый российский военнослужащий должен понимать, что никто кроме него и его однополчан не сможет защитить их семьи, города и Родину.

"Это внутренняя позиция, она укрепляется, когда ребята становятся в воинский строй. Пожелал бы ребятам скорейшей победы, беречь себя на поле боя и слушать своих командиров", – заключил он.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

