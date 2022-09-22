Парламент Казахстана исключил День первого президента из списка госпраздников

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Депутаты верхней палаты парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, исключающие День первого президента из числа государственных праздников.
Трансляция велась на сайте законодательного органа республики. Поправки внесены в законодательные акты по вопросам кинематографии, культуры и праздников. Документ должен подписать действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, парламентарии предложили внести поправки, которые устанавливают национальным праздником День республики – 25 октября и госпраздником День независимости – 16 декабря.
День первого президента отмечается в Казахстане 1 декабря. Он был учрежден в 2012 году, чтобы отметить заслуги первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который возглавлял республику почти 30 лет.
Ранее сообщалось, что Токаев утвердил внесение изменений в конституцию, согласно которым теперь столицу государства Нур-Султан переименуют обратно в Астану.
Как отмечал до этого глава Мажилиса Ерлан Кошанов, такая мера не отменяют вклад первого президента Казахстана в построение современной республики.
Президент Казахстана вернул столице старое название
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