Токаев подписал указ о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану

Фото: kremlin.ru

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение изменений в конституцию, согласно которым теперь столицей государства вновь станет Астана, сообщает пресс-служба президента.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Также, согласно документу, теперь в Казахстане будет однократный семилетний президентский мандат.

Ранее на заседании правящей партии "Аманат" глава Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что вопрос о введении семилетнего президентского срока является прогрессивной и необходимой нормой. По его мнению, данная мера служит заслоном от монополии власти и "суперпрезидентской формы правления".

Он также отмечал, что предложение по переименованию столицы Казахстана обратно в Астану не отменяют вклад первого президента Нурсултана Назарбаева в построение современной республики.

