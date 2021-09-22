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Политика

13:50

В Совфеде прокомментировали заявление американского генерала о России

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы Северного командования американских Вооруженных сил генерала Глена Ванхерка о том, что Россия представляет для США основную военную угрозу.

"Во-первых, всегда американцы, простите за выражение, нагло врут, когда что-то заявляют. Делают безответственные заявления. Пусть вспомнят, сколько войн они развязали за последние 20 лет", – сказал сенатор в разговоре с RT.

По его мнению, такие заявления обусловлены тем, что Россия имеет военное преимущество в современном вооружении. Джабаров при этом подчеркнул, что Россия никому никогда не угрожала.

"Они постоянно создают союзы... Везде они заключают союзы. То против нас, то против нас и Китая, то против Китая. Эта агрессивная политика США очень сильно влияет на общемировую стабильность", – заключил сенатор.

Ранее генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия представляет для США основную военную угрозу. Он отметил, что РФ владеет большой военной мощью. В частности, на вооружении российской армии имеются подводные лодки, бомбардировщики и крылатые ракеты.

До этого в США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией. Специалисты признавали, что РФ является сильным и умелым противником.

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