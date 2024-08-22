Пушилин заявил о положительных изменениях в Авдеевке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Авдеевке наблюдаются положительные изменения. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас в городе идет ремонт шести многоквартирных домов, которые восстанавливают регионы-шефы – Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Кроме того, в частных домах выполняются работы бригадами от коммунального предприятия.

Также в городе уже организовано большинство услуг, которые есть в любом населенном пункте ДНР. К примеру, там уже работают пять продуктовых магазинов и кафетерий.

"Не мог не зайти в храм, в нем тоже предстоят ремонтные работы. То, что нужно, чтобы пережить осенне-зимний период, делается, а большая стройка в Авдеевке еще впереди", – заключил Пушилин.

17 февраля Сергей Шойгу, занимавший тогда должность министра обороны, доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от ВСУ. В результате российские войска не только освободили территорию площадью почти 32 квадратных километра, но и взяли под свой контроль сильный укрепрайон ВСУ.

В итоге украинские войска спешно покинули позиции, бросив военную технику и вооружение. Шойгу также выразил уверенность, что операция в Авдеевке войдет в учебники и будет изучаться в высших учебных заведениях оборонного ведомства.