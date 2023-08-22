В Белом доме сообщили, что Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели

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Американский лидер Джо Байден примет участие в саммите "Большой двадцатки", который состоится в сентябре в Нью-Дели, рассказал советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, чтобы принять участие в саммите G20. Вместе с нашими партнерами по G20 он обсудит ряд совместных усилий по решению глобальных проблем", – передает ТАСС его слова.

Салливан уточнил, что лидеры стран G20 обсудят вопросы экологии и переход к чистой энергетике, конфликт на Украине, а также расширение возможностей многосторонних банков.

Саммит "Большой двадцатки" планируется провести 9–10 сентября в Нью-Дели. Предполагается, что он состоится в очном режиме. Владимир Путин пока не принял решение по поводу поездки на саммит.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи выразил надежду на очное участие всех лидеров стран Группы двадцати в саммите.

Позднее стало известно, что президента Украины не пригласили принять участие. Это подтвердили представители индийской стороны, отметив, что саммит G20 – это не площадка для геополитических дискуссий.



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