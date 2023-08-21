Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным "лицом к лицу" в сентябре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным лицом к лицу, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в сентябре пройдет встреча лидеров стран G20 в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США.

"Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу", – сказал турецкий лидер.

В начале августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Турецкие СМИ не исключают, что встреча может состояться в России. При этом дата переговоров не называется. На данный момент какая-либо информация о встрече двух лидеров в августе отсутствует.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки