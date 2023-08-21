В Турции заявили, что информации о встрече Путина и Эрдогана в августе нет

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На данный момент какая-либо информация о встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в августе отсутствует. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

"Мы ничего не можем сообщить относительно встречи", – отметил собеседник агентства.

По его словам, ранее заявлялось о проведении встречи двух лидеров до конца августа, но сейчас определенности нет. Когда появится конкретика, СМИ проинформируют, заверил он.

Помимо этого, источник в Анкаре сообщил изданию, что проведение встречи на турецкой территории маловероятно. По его данным, Эрдоган может прибыть в Россию, если будет повод и соответствующие условия.

"Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность", – заключил он.

В начале августа президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. В рамках беседы глава РФ, помимо прочего, изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Турецкие СМИ не исключают, что встреча может состояться в России. При этом дата переговоров не называется.

Турция работает над возобновлением зерновой сделки