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22 августа, 19:14

Политика

Байден заснул во время прощания с погибшими от пожаров на Гавайях – СМИ

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Американский президент Джо Байден, вероятно, уснул на церемонии прощания с погибшими от пожаров на острове Мауи. Об этом рассказал тележурналист и политический обозреватель Шон Хэннити в соцсети X.

Журналист выложил в своем сообщении трансляцию с мероприятия, на которой заметно, как Байден сидит с опущенной головой, как будто бы он спал. Президент США несколько раз кивнул во сне, а потом проснулся и посмотрел на сцену, добавил Хэннити.

"Байден, похоже, заснул во время церемонии на Гавайях, посвященной сотням американцев, погибших в результате пожаров", – отметил под видео журналист.

Ранее телеканал CBS сообщал, что американский лидер вместе с супругой Джилл Байден после церемонии прощания отправился на озеро Тахо (штат Невада), где они "собираются провести отпуск в течение нескольких дней".

Лесные пожары вспыхнули на гавайском острове Мауи 9 августа. По последним данным, его жертвами стали по меньшей мере 106 человек. Еще 850 числятся пропавшими без вести. Число погибших, как ожидается, может составить несколько сотен.

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