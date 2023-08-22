22 августа, 19:14Политика
Байден заснул во время прощания с погибшими от пожаров на Гавайях – СМИ
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Американский президент Джо Байден, вероятно, уснул на церемонии прощания с погибшими от пожаров на острове Мауи. Об этом рассказал тележурналист и политический обозреватель Шон Хэннити в соцсети X.
Журналист выложил в своем сообщении трансляцию с мероприятия, на которой заметно, как Байден сидит с опущенной головой, как будто бы он спал. Президент США несколько раз кивнул во сне, а потом проснулся и посмотрел на сцену, добавил Хэннити.
"Байден, похоже, заснул во время церемонии на Гавайях, посвященной сотням американцев, погибших в результате пожаров", – отметил под видео журналист.
Ранее телеканал CBS сообщал, что американский лидер вместе с супругой Джилл Байден после церемонии прощания отправился на озеро Тахо (штат Невада), где они "собираются провести отпуск в течение нескольких дней".
Лесные пожары вспыхнули на гавайском острове Мауи 9 августа. По последним данным, его жертвами стали по меньшей мере 106 человек. Еще 850 числятся пропавшими без вести. Число погибших, как ожидается, может составить несколько сотен.
Байден на Гавайях рассказал о пожаре в своем доме 15 лет назад
Читайте также