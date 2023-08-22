Байден сравнил пожары на Гавайях с небольшим возгоранием у себя на кухне

Фото: телеграм-канал "Комсомольская правда: KP.RU"

Президент США Джо Байден посочувствовал пострадавшим от лесных пожаров жителям Гавайев, сравнив их трагедию с небольшим пожаром у себя на кухне. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"У нас с Джилл (Байден) есть некоторое представление о том, каково это – терять дом. <...> 15 лет назад <...> молния ударила в наш дом и небольшое озеро (вблизи Вашингтона). Она повредила проводку. <...> Короче говоря, я чуть не потерял жену, автомобиль Corvette 67 и кошку", – сказал американский лидер.

Между тем телеканал напомнил, что речь об инциденте, который произошел в 2004 году. Тогда небольшое возгорание возникло на кухне в доме Байденов, потушить его удалось за 20 минут.

Лесные пожары вспыхнули на гавайском острове Мауи 9 августа. По последим данным, его жертвами стали по меньшей мере 106 человек. Еще 850 числятся пропавшими без вести. Число погибших, как ожидается, может составить несколько сотен.



Байден на Гавайях рассказал о пожаре в своем доме 15 лет назад