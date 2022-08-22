Шольц, Байден, Макрон и Джонсон обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис Джонсон призвали к военной сдержанности около Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости.

В немецком правительстве рассказали, что накануне политики обменялись мнениями по международной ситуации. Они обсудили обстановку на украинской атомной электростанции в Запорожье и призвали к военной сдержанности близ нее, а также к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ.

Шольц, Макрон, Байден и Джонсон условились продолжать поддерживать Украину. Также они обсудили обстановку на Ближнем Востоке, в том числе переговоры по ядерному соглашению с Ираном.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия принимает все необходимые меры по усилению безопасности в районе Запорожской АЭС. В частности, усилены системы ПВО в регионе.

В ночь на пятницу, 19 августа, власти Запорожской области сообщили, что украинские войска вновь открыли огонь по Энергодару, где находится ЗАЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

