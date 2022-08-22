В МИД РФ предупредили НАТО о последствиях игнорирования "красных линий"

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что деструктивный курс НАТО на игнорирование "красных линий", которые обозначила РФ, очень рискован.

"Очевидно, что это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", – рассказал Рябков в интервью газете "Известия".

Также он предупредил о рисках применения ядерного оружия и подчеркнул, что страны, обладающие им, не должны допустить войны между друг другом.



"С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, данный посыл не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительную значимость", – отметил он.

Рябков добавил, что Россия может применить ядерное оружие только в качестве ответа на нападение.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о переброске самолетов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" в Калининградскую область. В регионе размещены три таких летательных аппарата. Они будут вести круглосуточное боевое дежурство.

После замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич назвал такие действия угрозой со стороны России и предупредил о возможном ответе НАТО. Он также назвал основой для обеспечения безопасности Польши сотрудничество в рамках Североатлантического альянса.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что это намерение уже официально признано и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах Альянса.

