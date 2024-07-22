Депутат Гюр заявил о необходимости лишить гражданства Турции патриарха Варфоломея

Фото: ТАСС/Zuma

Константинопольского патриарха Варфоломея необходимо лишить гражданства Турции в том случае, если он продолжит вести направленную против страны деятельность, заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр.

Политик подчеркнул, что основной задачей Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора является служение верующим. Однако, по его словам, в последнее время они "зашли слишком далеко".

"Неприемлемо, чтобы Варфоломей и Элпидофор, которые не могут выезжать за границу без разрешения префектуры (стамбульского района Фатих. – Прим. ред.), выступали на международных платформах с антитурецкими заявлениями и рассуждали о Турецкой Республике и нашей дорогой Турецкой Республике Северного Кипра!" – цитирует агентство своего собеседника.

Гюр отметил, что ожидает в этом отношении шагов правящей Партии справедливости и развития, а также президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению главы оппозиционной партии, в первую очередь "этим людям" необходимо напомнить, что они относятся к духовенству, и предостеречь их от антитурецкого поведения.

Однако в том случае, если они не прислушаются к этим предупреждениям и продолжат свою деятельность в этом направлении, то обоих необходимо лишить турецкого гражданства, подчеркнул политик. При этом в случае такого развития событий он призвал отстранить Варфоломея от его должности в Фенере. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Гюр подтвердил, что одним из поводов для подобных слов с его стороны послужило участие Варфоломея в конференции по Украине.

Ранее власти Турции запрашивали объяснения у организаторов швейцарской конференции по Украине в связи с наличием греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации. Официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели опроверг информацию о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей принимал участие в саммите и проводил там двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции.

Мирная конференция по Украине проходила в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Коммюнике по ее итогам подписали 80 государств из 91 присутствующих. От этого отказались Армения, Бахрейн, Святой Престол (Ватикан), Индонезия и ОАЭ. Не согласились подписать документ и страны БРИКС, присутствовавшие на конференции.

