Эрдоган заявил, что Турция выступает за возобновление стамбульского процесса по Украине

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Турция выступает за урегулирование конфликта на Украине и возобновление стамбульского переговорного процесса. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне, прошедшей после саммита НАТО.

"Мы с самого начала конфликта на Украине прилагаем дипломатические усилия для его прекращения. Выступаем за возобновление стамбульского процесса. Мы всегда говорим, что при заключении справедливого мира не бывает проигравших", – приводит его слова ТАСС.

Эрдоган также заявил, что Турция считает непозволительным, чтобы НАТО стала стороной конфликта на Украине. Кроме того, турецкий лидер выразил надежду, что Украина и Россия смогут найти общие позиции для возрождения зерновой сделки.

Тема Украины также поднималась в ходе недавних переговоров Владимира Путина и Эрдогана. В ходе беседы глава турецкого государства обратил внимание, что страна не сможет взять на себя роль посредника в переговорах России и Украины.

Однако Эрдоган заявил Путину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Турецкий президент подчеркнул, что достичь справедливого мира, который удовлетворил бы обе стороны, возможно.

