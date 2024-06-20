Турция потребовала объяснений из-за греческого патриарха на саммите в Швейцарии

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Власти Турции запросили объяснения у организаторов швейцарской конференции по Украине из-за наличия греческого патриархата в Стамбуле в числе подписантов совместной декларации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя турецкого МИД Онджю Кечели.

Дипломат опроверг информацию о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей принимал участие в саммите и проводил там двустороннюю встречу с министром иностранных дел Турции. В связи с этим Анкара потребовала объяснений, почему греческий патриархат в Стамбуле числится в списке подписантов коммюнике.

Кечели также добавил, что в государственной политике Турции не произошло никаких изменений в отношении позиции греческого патриархата.

Между тем Анкара не признает вселенский статус Константинопольской церкви, а статус ее патриарха ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков.

Мирная конференция по Украине проходила в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. По ее окончании президент Украины Владимир Зеленский сразу же анонсировал второй мирный саммит, на котором допустил возможность участия России.

По словам помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова, швейцарская конференция не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.

С аналогичным заявлением выступил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что многие из стран, которые подписали итоговую декларацию, подтверждали понимание того, что серьезные переговоры без РФ не имеют перспективы.