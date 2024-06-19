19 июня, 17:36Политика
Захарова опровергла данные о регулярных контактах РФ и Швейцарии о конференции по Украине
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Москва и Берн не ведут никаких регулярных контактов по поводу швейцарской конференции по Украине. Так официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.
Он высказывался о неких "регулярных контактах", которые Швейцария поддерживала с Россией по вопросам работы Берна в ходе организации конференции по Украине. Ответ Захаровой на его слова опубликован на сайте МИД РФ.
Российский дипломат обратила внимание, что Москва регулярно и на разных уровнях озвучивала свою позицию и выражала негативное отношение к данному мероприятию. Захарова подчеркнула, что швейцарской стороне об этом, безусловно, должно быть известно.
"Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", – говорится в комментарии российского дипломата.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что мирная конференция по Украине, состоявшаяся в швейцарском Бюргенштоке, не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.
Однако, отметил он, после проведения этого саммита более четко обозначилось осознание, что без участия российской стороны решить украинскую проблему не удастся.
Песков заявил, что результативность конференции по Украине стремится к нулю