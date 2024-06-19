Захарова опровергла данные о регулярных контактах РФ и Швейцарии о конференции по Украине

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Москва и Берн не ведут никаких регулярных контактов по поводу швейцарской конференции по Украине. Так официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Он высказывался о неких "регулярных контактах", которые Швейцария поддерживала с Россией по вопросам работы Берна в ходе организации конференции по Украине. Ответ Захаровой на его слова опубликован на сайте МИД РФ.

Российский дипломат обратила внимание, что Москва регулярно и на разных уровнях озвучивала свою позицию и выражала негативное отношение к данному мероприятию. Захарова подчеркнула, что швейцарской стороне об этом, безусловно, должно быть известно.

"Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло по ряду причин", – говорится в комментарии российского дипломата.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что мирная конференция по Украине, состоявшаяся в швейцарском Бюргенштоке, не принесла результатов в деле урегулирования военного конфликта.

Однако, отметил он, после проведения этого саммита более четко обозначилось осознание, что без участия российской стороны решить украинскую проблему не удастся.