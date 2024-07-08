Песков заявил, что РФ одобряет инициативу Турции о платформе для урегулирования на Украине

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Российская сторона одобряет идею Турции о создании мирной платформы для переговоров по Украине, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы никогда не отказывались от переговоров... пока такой платформы нет, но можно только согласиться, было бы здорово, если бы такая платформа была", – приводит "Газета.ру" ответ представителя Кремля на просьбу журналистов прокомментировать эту инициативу турецкой стороны.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Владимир Путин остается "убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий" по всем вопросам, которые связаны с урегулированием конфликта.

Тема Украины поднималась в ходе недавних переговоров российского лидера и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе беседы глава турецкого государства обратил внимание, что страна не сможет взять на себя роль посредника в переговорах России и Украины.

Однако Эрдоган заявил Путину, что Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Турецкий президент подчеркнул, что достичь справедливого мира, который удовлетворил бы обе стороны, возможно.

