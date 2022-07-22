РФ выступила против превращения территории Ирака в зону конфронтации – МИД

Фото: ТАСС/EPA/AHMED JALIL

В МИД РФ заявили, что Россия решительно выступает против превращения территории Ирака в арену региональной конфронтации. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

20 июля в результате обстрела провинции Дохук на севере Ирака погибли 8 и были ранены более 20 мирных граждан. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибших.

"Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную поддержку стабильности и безопасности дружественного Ирака", – говорится в сообщении.

Ранее Турция начала новую военную операцию на севере Ирака. Таким образом Анкара борется с Рабочей партией Курдистана, эту организацию в Турции считают террористической. Ее члены пытаются создать свою автономию на территории страны. На первом этапе операции турецкие самолеты нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам противника на севере Ирака.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны планируют проведение новой трансграничной операции в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны".

После этого в МИД РФ выразили надежду, что Турция воздержится от действий, которые могли бы ухудшить ситуацию в Сирии.