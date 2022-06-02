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Москва 24

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Политика

02 июня, 20:48

Россия с тревогой восприняла информацию о проведении Турцией операции в Сирии – МИД РФ

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МИД РФ озабочены сообщениями о проведении Турцией новой трансграничной операции на севере Сирии, сообщается на сайте ведомства.

"Подобный шаг в отсутствие согласия законного правительства Сирийской Арабской Республики представлял бы собой прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране", – отметили в МИД.

В ведомстве также выразили надежду, что Турция воздержится от действий, которые могли бы ухудшить ситуацию в Сирии.

По мнению министерства, необходимо разместить в прилегающей к сирийско-турецкой границе зоне сирийских военнослужащих для обеспечения безопасности. Подобные действия подтвердили бы заявления Турции об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы страны планируют проведение новой трансграничной операции в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС).

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