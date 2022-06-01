Президент Турции сообщил о планах провести новую операцию в районе Манбиджа в Сирии

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Вооруженные силы Турции планируют проведение новой трансграничной операции в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги", – цитирует его ТАСС.
Глава государства отметил, что смена названий указанных движений не приведет к их узакониванию, а выступающие с такими предложениями "обманывают сами себя".
Уточняется, что в северных районах Сирии с 2017 года Турцией были проведены военные операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира", в результате которых была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, а также взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат.
Ранее Турция начала новую военную операцию на севере Ирака. Таким образом Анкара борется с Рабочей партией Курдистана, эту организацию в Турции считают террористической. Ее члены пытаются создать свою автономию на территории страны. На первом этапе операции турецкие самолеты нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам противника на севере Ирака.
Турция начала новую военную операцию на севере Ирака
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