Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию

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Турция закрывает небо для гражданских и военных самолетов РФ, которые летят в Сирию. Об этом сообщил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Разрешения выдавали каждые три месяца. Последнее действовало до апреля. Отныне эти полеты остановлены", – цитирует Чавушоглу турецкая газета "Сабах".

Глава ведомства уточнил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил об этом Владимиру Путину.

Ранее Турция начала новую военную операцию на севере Ирака. Таким образом Анкара борется с Рабочей партией Курдистана, эту организацию в Турции считают террористической. Ее члены пытаются создать свою автономию на территории страны. На первом этапе операции турецкие самолеты нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам противника на севере Ирака.

