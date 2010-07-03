В Госдуме оценили заявление Киева по выдаче паспортов РФ в Донбассе

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Заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилюка о реакции украинских властей на выдачу российских паспортов жителям Донбасса прокомментировал

депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

В беседе с RT парламентарий напомнил, что "Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять". В то же время, подчеркнул депутат, каждая инициатива Москвы вызывает возмущение в Киеве, где выдачу российских паспортов пытаются представить как "срыв соглашений "нормандской четверки".

Бальбек назвал "особым цинизмом" отношение властей Украины "к собственным гражданам – обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев отреагирует на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.

24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины. Расходы на выдачу паспортов Путин оценил в 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет.

17 июля российский лидер также подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для украинцев из Донецкой и Луганской областей. В Совфеде поддержали эту инициативу.