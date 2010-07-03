В Госдуме оценили заявление Киева по выдаче паспортов РФ в Донбассе

Заявление секретаря СНБО Украины Александра Данилюка о реакции украинских властей на выдачу российских паспортов жителям Донбасса прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
В беседе с RT парламентарий напомнил, что "Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять". В то же время, подчеркнул депутат, каждая инициатива Москвы вызывает возмущение в Киеве, где выдачу российских паспортов пытаются представить как "срыв соглашений "нормандской четверки".
Бальбек назвал "особым цинизмом" отношение властей Украины "к собственным гражданам – обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев отреагирует на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ жителями ЛНР и ДНР. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер и Россия не намерена создавать проблемы властям Украины. Расходы на выдачу паспортов Путин оценил в 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет.
17 июля российский лидер также подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для украинцев из Донецкой и Луганской областей. В Совфеде поддержали эту инициативу.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.