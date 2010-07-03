В Совфеде поддержали упрощение получения гражданства для жителей Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Совете Федерации прокомментировали решение Владимира Путина упростить получение гражданства России для жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Первый зампредседателя комитета по международным делам Владимир Джабаров отметил, что это позитивное решение.

"Граждане Украины в любом случае не потеряют свое первое гражданство, но станут и гражданами России. Это даст им возможность получить образование, работу, какой-то социальный пакет и защищенность. По сути, Донецк и Луганск были насильственно оторваны от России, и мы не хотим, чтобы у нас терялась духовная связь. Именно из этих целей и был подписан президентом такой указ, чтобы жители республик чувствовали, что мы единый народ", – сказал Джабаров в комментарии RT.

Если политика Киева по отношению к своим территориям не изменится, ситуация может обостриться, заявил он. Это будет усугубляться, поскольку никто не захочет возвращаться на Украину. Джабаров отметил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить контроль в парламенте и тогда сможет диктовать свою волю.

"Если в вопросах ДНР и ЛНР он продолжит политику Порошенко, то Украину ждут тяжелые времена", – заключил сенатор.

Ранее Владимир Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Теперь на получение гражданства могут рассчитывать украинцы, которые проживали на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.

