В Госдуме оценили реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса.

"Если сегодня каждый день украинские вооруженные силы обстреливают жителей Донбасса, то, возможно, люди просто хотят свободно перемещаться, хотят спрятать свои семьи. Поэтому это их полное право – получить такой паспорт", – цитирует RT слова Чепы.

17 июля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для украинцев из Донецкой и Луганской областей.

Согласно новой редакции, получить российский паспорт могут все жители Донбасса, в том числе те, кто проживает в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

В Совете Федерации поддержали упрощение получения гражданства для жителей Донбасса. По мнению первого зампредседателя комитета по международным делам Владимира Джабарова, российское гражданство позволит большинству людей устроиться на работу, получить образование. Он уточнил, что закон был подписан для того, чтобы жители республик ощущали народное единство.

В апреле 2019 года президент подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Позже он заявил, что в дальнейшем для всех украинцев могут упростить получение гражданства РФ.

