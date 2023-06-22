ВКС РФ не оставляют шанса украинским войскам на успешное контрнаступление – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские Воздушно-космические силы не оставляют каких-либо шансов ВСУ реализовать успешное контрнаступление. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на украинских военных.

Так, один из солдат ВСУ сообщил журналистам, что украинским войскам будет нечем бороться с ВС РФ, если российские самолеты будут атаковать их с расстояния в восемь километров.

Кроме того, как отмечает издание, армия Украины в данный момент испытывает острую нехватку систем ПВО, а также собственной военной авиации. Уточняется, что только 10–15% бойцов ВСУ имеют доступ к западной боевой технике.

По информации газеты, если украинское контрнаступление не увенчается успехом, то США могут вынудить страну пойти на мирные переговоры с российской стороной. Киевские власти уже готовятся к подобному развитию событий за закрытыми дверями, уточняется в материале издания.

По словам украинских военнослужащих, процесс продвижения ВСУ сильно замедляют дальние атаки российской армии с применением артиллерии, ракет и точечных авиаударов.

Ранее СМИ со ссылкой на зарубежных высокопоставленных чиновников сообщали, что украинское контрнаступление не оправдывает ожиданий западных политиков ни по одному из направлений.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о вероятном разладе в коллективном Западе. Вместе с этим на Киев нарастает давление на фоне неудач Вооруженных сил Украины в контрнаступлении.

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