Командир расчета "Гиацинт-Б" рассказал о работе на запорожском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские бойцы Южного военного округа в рамках спецоперации РФ на Украине активно применяют расчет "Гиацинт-Б" на запорожском направлении. Об этом сообщил командир подразделения.

"Работаем достаточно успешно, поражено очень много техники.<...> Противник пытается прорвать правый фланг, но у него это не выходит. Мы стараемся огневой поддержкой помочь нашим ребятам и не дать противнику шансов прорваться", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил командир, российская армия успешно достигает поставленных целей. По его словам, артиллеристы уничтожают вражеские самоходки, а также радиолокационные станции, однако назвать их точное количество не получится.

Ранее сообщалось, что в России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров будет отличаться повышенной мобильностью и станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "КАМАЗ".

Сейчас в российской армии только РСЗО "Торнадо-С", созданная на базе системы "Смерч", может применять управляемые снаряды. Сама установка использует стандартные неуправляемые ракеты с системой коррекции.

Однако 15 июня стало известно, что "Смерч" получит управляемые снаряды, которые будут применяться в зоне спецоперации на Украине.



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