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США, желая принять меры по предотвращению высоких цен на топливо, могут навредить европейским странам и оказать помощь РФ, сообщает The Washington Post со ссылкой на колумниста издания Джоша Роджина.

"Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников", – говорится в материале.

Роджин отметил, что американские власти обеспокоены сильным ростом цен на бензин и желают запретить или ограничить экспорт нефти. Однако это скажется на уменьшении ее количества на мировых рынках, что приведет к достаточно тяжелой ситуации в европейских государствах.

"Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России", – пояснил колумнист.

Ранее глава министерства финансов Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в США в ближайшей перспективе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

