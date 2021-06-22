Срок пребывания Сапеги под арестом может быть продлен после 23 июля – посол

Фото: телеграм-канал "ЖЕЛТЫЕ СЛИВЫ"

Срок пребывания задержанной в Белоруссии гражданки России Софьи Сапеги может быть продлен после 23 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Минске Евгения Лукьянова. Уточняется, что процессуально это возможно.

"Она арестована на два месяца с 23 мая по 23 июля. Это срок ее пребывания под арестом. Он может быть продлен. <...> Идут следственные действия, ей предъявлены обвинения", – уточнил он.

Также отмечается, что российское посольство в белорусской столице обеспечивает Сапеге трех адвокатов. Кроме того, глава дипмиссии сообщил, что возможность помилования россиянки по просьбе ее отца обсуждается, это вопрос к властям Белоруссии.

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега находилась вместе с экс-главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair. Лайнер совершил экстренную посадку в Минске.

Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.