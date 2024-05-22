Подачу электроэнергии восстанавливают в Сумской области Украины

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Власти Сумской области Украины ведут работу по восстановлению подачи электроэнергии в регионе после ударов по местным энергетическим объектам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сумскую военную администрацию.

Уточняется, что энергетические объекты оказались повреждены в городах Конотоп и Шостка.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении транспортного инфраструктурного объекта в городе после взрыва. При этом, какой именно объект оказался поврежден, он не уточнил.

По данным депутата Верховной рады Алексея Кучеренко, порядка 90% мощностей тепловых электростанций Украины оказались уничтожены в результате ударов со стороны России.