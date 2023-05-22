Рябков заявил, что западная риторика по теме ядерных вопросов пытается очернить РФ и КНР

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия неизменно действует в ответственном ключе, проявляя всю возможную прозрачность в ядерных вопросах. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В последнее десятилетие наша страна заметно повысила уровень транспарентности в отношении доктринальных установок в ядерной сфере, а также программ модернизации сил ядерного сдерживания", – отметил Рябков.

Он также добавил, что российские военные регулярно информируют общественность о конкретных системах вооружений, которые обеспечивают безопасность страны.

"Так что все у нас честно. Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то все это носит откровенно лицемерный характер", – подчеркнул дипломат.

К примеру, заявил Рябков, опубликованные Госдепартаментом США данные по американским СНВ вводят в заблуждение из-за их несоответствия правилам засчета Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По его словам, риторика западных стран касательно размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель – оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Россией и Соединенными Штатами сегодня нет каких-либо серьезных контактов по вопросу контроля над вооружениями.

До этого Сергей Рябков заявил, что российская сторона не станет публиковать информацию о своих стратегических наступательных вооружениях вслед за США.