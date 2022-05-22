Мэр Энергодара пострадал при взрыве – СМИ

Фото: телеграм-канал “Владимир Рогов’’

Мэр украинского Энергодара Андрей Шевчик пострадал в результате взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников", – сказал источник.

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома Шевчика.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская военная авиация поразила 26 районов скопления живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 210 националистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.