В посольстве РФ в Торонто рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Канаду

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Российское дипломатическое представительство в Канаде рекомендовало гражданам РФ отказаться от поездок в страну из-за случаев дискриминации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей", – говорится в сообщении.

Тем, кто уже находится в Канаде, в посольстве рекомендовали проявлять бдительность, особенно в местах большого скопления людей.

Предупреждение также распространили на учебные заведения, где, по информации ведомства, замечены проявления нетерпимости к русской культуре.

Вместе с тем физическим и юридическим лицам рекомендовали отказаться от банковских операций в канадских долларах. В посольстве пояснили, что на фоне неконструктивной позиции канадских властей существует риск ареста средств, а процедура их вызволения через суд может оказаться невозможной.

Ранее канадские власти расшили санкционный список против РФ. В него внесли 14 физических и 34 юридических лиц. По данным правительства Канады, организации, подпавшие под санкции, в основном представляют собой военно-технические и логистические компании. Под санкциям оказались в том числе и те, кто связан с ЧВК "Вагнер".

В ответ на этого МИД РФ закрыл въезд в страну для 333 граждан Канады. В "список-333", как обозначили его в ведомстве, вошли представители канадского руководства, парламентарии и политики различного уровня, а также другие лица, поддерживающие русофобские настроения в стране.

