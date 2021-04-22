В МИД Франции высказали свою позицию по поводу России и Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил мнение, что Россия не стремится к военным действиям на востоке Украины.

"Я не думаю, что Россия стремится к военным действиям против Украины, но передвижение российских войск к украинской границе представляет риск для развития конфликта", – сказал он в эфире телеканала France 2.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому резервистов можно будет мобилизовать за сутки. Речь идет о действиях в случае обострения ситуации в Донбассе. Учет резервистов будет вестись при помощи автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг".

Ранее польский политолог Мацей Вишневский назвал два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, он может привести либо к распаду страны, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией.

