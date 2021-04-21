Зеленский подписал закон, позволяющий за сутки мобилизовать резервистов

Фото: ТАСС/Петр Сивков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому резервистов можно будет мобилизовать за сутки. Речь идет о действиях в случае обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
Закон вступит в силу со дня, который следует за днем его публикации в прессе.
"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", – сказано в сообщении.
Документом регламентируется новый вид военной службы, который представляет собой службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о таком призыве будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.
Кроме того, на граждан из числа резервистов в особый период будут распространяться различные гарантии. В частности, будет содействие трудоустройству молодых людей в течение полугода после прекращения службы.
"Также подписанный президентом закон Украины реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. Предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", – добавили в пресс-службе.
Учет резервистов будет вестись при помощи автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг". За нарушения законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов предусмотрена осовремененная административная ответственность. А за уклонение от призыва введена уголовная ответственность.
Ранее польский политолог Мацей Вишневский назвал два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, он может привести либо к распаду страны, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: