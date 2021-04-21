Зеленский подписал закон, позволяющий за сутки мобилизовать резервистов

Фото: ТАСС/Петр Сивков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому резервистов можно будет мобилизовать за сутки. Речь идет о действиях в случае обострения ситуации в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Закон вступит в силу со дня, который следует за днем его публикации в прессе.

"Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации. Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, что существенно повысит их боеспособность во время военной агрессии, которая стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности", – сказано в сообщении.

Документом регламентируется новый вид военной службы, который представляет собой службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Решение о таком призыве будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ.

Кроме того, на граждан из числа резервистов в особый период будут распространяться различные гарантии. В частности, будет содействие трудоустройству молодых людей в течение полугода после прекращения службы.

"Также подписанный президентом закон Украины реформирует систему воинского учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. Предполагается создание на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки; упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", – добавили в пресс-службе.

Учет резервистов будет вестись при помощи автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Обериг". За нарушения законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов предусмотрена осовремененная административная ответственность. А за уклонение от призыва введена уголовная ответственность.

Ранее польский политолог Мацей Вишневский назвал два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, он может привести либо к распаду страны, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией.

