Президент Алжира в мае прибудет в Россию с визитом по приглашению Путина

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что прибудет с визитом в Россию в мае по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мой визит в Россию стоит в графике, и он состоится в мае по приглашению президента России", – сказал он.

В августе 2022 года Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к межгосударственному объединению Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС). Он уточнил, что для этого есть почти все условия.

Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС 7 ноября 2022 года. Российский посол в Алжире Валерьян Шуваев отметил, что РФ не возражает против присоединения этой арабской страны к межгосударственному объединению.

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