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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности принять контрмеры в отношении США за санкции против китайских чиновников.

"Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире – это США", – приводит слова Вэньбинь ТАСС.

Он также призвал Вашингтон перестать без всяких оснований клеветать на Китай. По словам дипломата, в заявлениях американской стороны постоянно видны политические предрассудки и ложь. Вэньбинь подчеркнул, что это является нарушением принципов международного права.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции были введены против китайских чиновников, якобы связанных с нарушениями прав человека и репрессиями этнических меньшинств. Он обвинил Пекин в преследовании уйгурских активистов, назвав геноцидом политику Китая.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявлял, что позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках и отвергает все попытки оказать давление на Пекин. Он пообещал, что Китай и в дальнейшем будет выносить независимые суждения, основываясь на объективности и справедливости.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

