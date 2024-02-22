Минюст США намерен арестовать во Флориде недвижимость якобы бизнесмена Перевалова – СМИ

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Минюст США планирует арестовать имущество российского бизнесмена Виктора Перевалова, которое находится якобы в американском штате Флорида. Об этом заявило издание The Washington Post (WP).

По информации газеты, ведомство уже подготовило иск для того, чтобы провести конфискацию двух кондоминиумов в Майами. Издание уточняет, что такая мера в отношении российского предпринимателя является реакцией американских властей на гибель Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

О смерти Навального появилась информация еще днем 16 февраля. Он скончался в исправительной колонии № 3. По информации УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки, в ходе которой он потерял сознание. Врачи пробовали реанимировать политика, но спасти его не удалось.

Спустя время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвинения супруги политика Юлии Навальной в адрес Владимира Путина, которая предполагает, что российский лидер якобы причастен к гибели ее мужа. По словам официального представителя Кремля, такие обвинения являются голословными.

В США заявили, что 23 февраля сообщат о новом пакете санкций против РФ из-за смерти Алексея Навального. По словам представителя Белого дома по нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден попросил ввести санкции, чтобы призвать РФ к ответу по поводу ситуации с политиком.

