Медведев заявил, что атмосфера доносительства в России не нужна

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Атмосфера доносительства в России не нужна, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Дух такой не нужно поддерживать. <...> С другой стороны, внимание к тому, что происходит, должно быть – иначе этим будут пользоваться враги", – заявил он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Медведева, любой гражданин должен быть бдительным и сообщать в специальные органы и службы, если что-то происходит. Он вспомнил, что в 1990-е годы во время его поездки по Финляндии какой-то бдительный житель заметил, что их автомобиль превысил скорость.

"Но он был прав. Это мы были не правы", – подчеркнул он.

В сентябре 2023 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков анонсировал разработку законопроекта об обязательных работах для "серийных доносчиков". Он привел в пример главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, которая "на своем примере показала, что с серийным доносительством необходимо заканчивать".

Однако глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин сказал, что "Единая Россия" не поддержит инициативу. При этом Бородин назвал доносчиком самого Даванкова и посоветовал ему "повесить эту инициативу на стену на долгую память", так как ее якобы никто не поддержит.

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, доносительство – плохо, однако критика тех или иных процессов с открытым лицом – это хорошо.

