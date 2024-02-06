Глава ФПБК заявил, что "Единая Россия" не поддержит проект о наказании доносчиков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Партия "Единая Россия" не поддержит инициативу, предлагающую наказывать серийных доносчиков. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на главу "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталия Бородина.

При этом он назвал доносчиком первого замруководителя партии "Новые люди", вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, чья фракция отправила данный проект на отзыв в кабмин РФ.

Бородин пожелал коллеге оставить эту инициативу "себе на память".

"С "Единой Россией" разговаривал, с коммунистами разговаривал – никто его поддерживать не будет. В кабинете на стене пусть повесит эту инициативу. На долгую память", – заявил Бородин.

Днем ранее депутаты от фракции "Новые люди" направили на отзыв проект о наказании граждан, которые пишут ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы. Согласно задумке, в качестве меры наказания предлагается ввести 100 часов обязательных работ и запрет заниматься администрированием сайтов или личных страниц.

Парламентарии заявили, что доносчики своими действиями пытаются заполучить больше лайков, комментариев в социальных сетях и СМИ, а также привлечь внимание к автору обращения.

О разработке данной инициативы стало известно еще в сентябре 2023 года. Даванков, говоря о законопроекте, привел в пример главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Она на своем примере показала, что с серийным доносительством следует покончить, подчеркнул он.