Песков назвал доносительство плохим явлением

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Доносительство было, есть и будет плохо, однако критика тех или иных процессов с открытым лицом – это хорошо. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Доносительство – это плохо, критика – это хорошо", – подчеркнул он.

Так политик прокомментировал инициативы по борьбе с якобы имеющейся в России волной доносов. Он также напомнил слова Владимира Путина о том, что критика – необходимый элемент для понимания, что происходит не так. Поэтому если речь идет об открытой критике тех или иных процессов, то это хорошо, заключил Песков.

Ранее глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин сообщил, что партия "Единая Россия" не поддержит идею наказания серийных доносчиков.

До этого депутаты от фракции "Новые люди" направили на отзыв проект о наказании россиян, пишущих серийные доносы в правоохранительные органы ради пиара. Согласно документу, в качестве наказания рассматривалось введение 100 часов обязательных работ и запрет заниматься администрированием сайтов или личных страниц.

Авторы инициативы считают, что доносчики своими поступками пытаются получить больше реакций в соцсетях и СМИ, а также привлечь внимание к автору обращения.