В Госдуме предложили отправлять на обязательные работы "серийных доносчиков"

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В Госдуме разработают законопроект об обязательных работах для "серийных доносчиков". Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина на своем примере показала, что с серийным доносительством необходимо заканчивать. Она, по его словам, в борьбе с блогером Даней Милохиным отпугнула от возвращения многих граждан России, в числе которых есть айтишники, ученые и предприниматели. Именно они, отметил Даванков, нужны стране. Поэтому парламент в срочном порядке занимается подготовкой законопроекта.

"Назовем его "закон Мизулиной". Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете", – добавил вице-спикер.

В субботу, 9 сентября, Милохина заметили в столичном аэропорту, где его встречал другой блогер Аслан Шукаша. Отмечалось, что молодой человек вернулся в Россию после продолжительного отсутствия. Прошлой осенью он уехал из страны во время съемок шоу "Ледниковый период", в котором выступал в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

После этого Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина на срочную службу в Вооруженные силы в рамках осенней призывной кампании. Она добавила, что этот опыт позволит молодому человеку доказать свою верность стране, в которой он родился, а также поспособствует патриотическому воспитанию.

Позже стало известно, что Милохин покинул Россию.

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