Уставшие военные 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования – СМИ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Военные из 110-й бригады ВСУ из-за усталости бежали из Авдеевки в ДНР без предварительного согласования. Об этом со ссылкой на украинских солдат сообщает газета Washington Post.

Газета пишет, что отход украинских сил из города был плохо спланированным и хаотичным. Один из украинских солдат утверждает, что некоторым военным давали приказы занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами.

"Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции "без предварительного согласования", – указано в сообщении.

Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей рассказал, что не все украинские военные сумели выбраться из города. Он уточнил, что его взвод был передислоцирован в районы вокруг города и ведет боевые действия в "очень сложной ситуации".

По словам командующего, сдача Авдеевки стала шоком для большинства солдат и "психологически сломала" некоторых из них.

Ранее издание New York Times со ссылкой на двух украинских военных написала, что при отступлении из Авдеевки в плен попали или пропали без вести от 850 до тысячи солдат ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки.

После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от армии Украины. Глава государства поздравил ВС РФ с важной победой.

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