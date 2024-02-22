00:04Политика
Уставшие военные 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без согласования – СМИ
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Военные из 110-й бригады ВСУ из-за усталости бежали из Авдеевки в ДНР без предварительного согласования. Об этом со ссылкой на украинских солдат сообщает газета Washington Post.
Газета пишет, что отход украинских сил из города был плохо спланированным и хаотичным. Один из украинских солдат утверждает, что некоторым военным давали приказы занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами.
"Солдат заявил, что военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции "без предварительного согласования", – указано в сообщении.
Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей рассказал, что не все украинские военные сумели выбраться из города. Он уточнил, что его взвод был передислоцирован в районы вокруг города и ведет боевые действия в "очень сложной ситуации".
По словам командующего, сдача Авдеевки стала шоком для большинства солдат и "психологически сломала" некоторых из них.
Ранее издание New York Times со ссылкой на двух украинских военных написала, что при отступлении из Авдеевки в плен попали или пропали без вести от 850 до тысячи солдат ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки.
После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от армии Украины. Глава государства поздравил ВС РФ с важной победой.
Новости регионов: Минобороны РФ сообщило об освобождении завода в Авдеевке
Читайте также
- Британский эксперт заявил, что Зеленский покинул Киев после поражения ВСУ в Авдеевке
- Потеря Авдеевки стала поворотным моментом и худшим временем для Украины – СМИ