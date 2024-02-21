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Украинский президент Владимир Зеленский после возвращения из Мюнхена оперативно покинул Киев. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

Специалист объяснил, что Зеленский принял такое решение, так как в Киеве сейчас для него сложилась "сложная обстановка". Кроме того, Меркурис напомнил, что политический рейтинг украинского лидера активно снижается из-за неудач ВСУ на передовой.

В свою очередь, военный обозреватель Даниил Безсонов заявил в эфире радио КП, что Авдеевка продемонстрировала первый случай массового неповиновения Вооруженных сил Украины командирам.

"Нашим бойцам (ВС РФ. – Прим. ред.) удалось в одном месте разрезать Авдеевку на две части. Отсоединить Коксохим от города и взять под огневой контроль основные дороги. И все – противник сразу бежал, хаотично", – уточнил он.

Безсонов утвердил, что именно поэтому украинские военные стали сами без приказа покидать город. В связи с этим главком ВСУ Александр Сырский в срочном порядке должен был выпустить приказ о выводе войск из Авдеевки. В этом, по словам Безсонова, и заключается уникальность Авдеевки.

Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля объявил о выводе армии Украины из Авдеевки.

Спустя время глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от ВСУ. Президент РФ поздравил ВС РФ с важной победой.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что приказ Сырского об оставлении города был размещен через день после начавшегося бегства украинских военных из Авдеевки.