17:56Политика
Захарова назвала условия скорейшего достижения мира на Украине
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мир на Украине предполагает политическую волю Запада и Киева, однако Россия ее пока не видит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем", – приводит РИА Новости слова Захаровой.
Ранее Джо Байден заявил, что Россия никогда не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Он отметил, что Запад не планирует нападать на Россию.
Байден оспорил заявление президента России Владимира Путина о вынужденности спецоперации на Украине и добавил, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами.
Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что человечество приблизилось к третьей мировой войне. По его словам, к мировому противостоянию подталкивает действующий лидер страны Джо Байден.
Также Трамп пообещал очистить Белый дом от всех разжигателей войны и последних глобалистов Америки в глубинном государстве, Пентагоне и Госдепартаменте.
Байден заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России
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