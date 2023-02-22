Захарова назвала условия скорейшего достижения мира на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мир на Украине предполагает политическую волю Запада и Киева, однако Россия ее пока не видит. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных. А этого мы не наблюдаем", – приводит РИА Новости слова Захаровой.

Ранее Джо Байден заявил, что Россия никогда не сможет одержать победу в конфликте на Украине. Он отметил, что Запад не планирует нападать на Россию.

Байден оспорил заявление президента России Владимира Путина о вынужденности спецоперации на Украине и добавил, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами.

Между тем бывший американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что человечество приблизилось к третьей мировой войне. По его словам, к мировому противостоянию подталкивает действующий лидер страны Джо Байден.

Также Трамп пообещал очистить Белый дом от всех разжигателей войны и последних глобалистов Америки в глубинном государстве, Пентагоне и Госдепартаменте.

Байден заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России

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