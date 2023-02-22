СФ одобрил закон о прекращении действия Устава и договоров Совета Европы в отношении РФ

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Совет Федерации одобрил закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации. Соответствующую инициативу в Госдуму внес Владимир Путин.

Такое решение принято в связи с прекращением членства России в Совете Европы. Всего денонсируется 21 документ, в том числе европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления и Европейская социальная хартия.

16 февраля депутаты Госдумы одобрили закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ). Решение парламентарии приняли единогласно.

Россия с марта 2022 года прекратила членство в Совете Европы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможном создании новой международной организации вместо Совета Европы.

По словам Цекова, сейчас в организацию входят некоторые страны из Евросоюза, якобы обладающие суверенным статусом, но на деле таковыми не являются. Новый формат мог бы быть более справедливым и полезным для мирового сообщества, считает сенатор.

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