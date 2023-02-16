В СФ поддержали идею создать новую международную организацию вместо Совета Европы

Фото: depositphotos/pressmaster

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал идею о возможном создании новой международной организации вместо Совета Европы. Об этом сообщает RT.

"Хочется, чтобы новый совет объединял суверенные государства, без всего того плохого, что есть в Совете Европы", – заявил сенатор.

По словам Цекова, сейчас в организацию входят некоторые страны из Евросоюза, якобы обладающие суверенным статусом, но на деле таковыми не являются. Новый формат мог бы быть более справедливым и полезным для мирового сообщества, считает сенатор.

Ранее идею создать новую международную организацию вместо Совета Европы высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В четверг, 16 февраля, депутаты Госдумы одобрили закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ). Также денонсированы еще 20 других договоров. Решение парламентарии приняли единогласно.

Россия с марта 2022 года прекратила членство в Совете Европы.



ГД приоритетно рассмотрит законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!