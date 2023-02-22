Последние правки увеличили послание Путина Федеральному собранию на 20 минут – СМИ

Фото: kremlin.ru

Последние правки увеличили на 20 минут послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, сообщает "Коммерсант".

"Еще накануне вечером послание, по сведениям "Ъ", было рассчитано на 1 час 20 минут, но ночью в текст были внесены правки, расширившие его еще минут на двадцать", – отмечается в сообщении.

В СМИ уточнили, что всего послание продлилось 1 час 45 минут.

Послание президента РФ Федеральному собранию началось в 12:00 21 февраля.

Предварительно отмечалось, что послание, согласно программе телепередач на федеральных каналах, продлится около часа. После чего, в 13:00, на каналах должны были начаться другие передачи.

Путин свою речь начал с темы специальной военной операции на Украине.

По словам президента, Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Он пообещал, что теперь РФ шаг за шагом будет аккуратно и последовательно решать задачи.

Завершил послание президент России, пообещав, что Россия ответит на любые вызовы, потому что за ней правда.

Это обращение к парламенту стало одним из самых продолжительных. Путин в речи 24 раза упомянул Запад, 11 раз – США, 10 раз – НАТО, 19 раз – Украину. Зал аплодировал Путину 53 раза, стоя – четыре раза.



Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России

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